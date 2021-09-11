Для переселения красноярцев из аварийного жилья приобрели 203 квартиры в Солнечном Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается реализация программы расселения аварийного жилья. Подошла очередь жителей старых многоквартирок с улиц Свердловской, Никитина, Полярной, Диксона, Лесной, Семафорной, Ломоносова, Демьяна Бедного, Энергетиков.

Для 654 человек приобретены 203 квартиры в новостройках микрорайона Солнечного. Чтобы выкупить их у застройщиков, из бюджета было потрачено 436 миллионов рублей. Новоселье должно состояться до конца текущего года. Ранее в Солнечный уже перебрались еще 238 семей, для расселения которых потребовалось 500 миллионов рублей.

Если говорить в масштабах Красноярского края, то в планах 2021 года переселить в 25 городах более 4100 человек. Уже переехали 1295 человек из 549 квартир.

Как пояснили в правительстве края, в рамках краевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 года в регионе расселят более 14,8 тысяч. человек. На эти цели предусмотрено 14,2 миллиардов рублей