Школы Красноярского края перестанут работать во вторую смену через 3 года — Александр Усс

Школы Красноярского края перестанут работать во вторую смену через 3 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор региона, опираясь на данные демографов, пришел к выводу, что проблема обучения детей в послеобеденное время решится за счет строительства школ и снижения рождаемости, которое наблюдалось в 2015-2017 годах

Для ухода от второй смены в школах Красноярского края потребуется два-три года. Губернатор региона Александр Усс во время прямой линии с жителями края рассказал о том, сколько детей сейчас учатся в послеобеденное время и какие меры предпринимаются властями для того, чтобы разрешить ситуацию.

Сейчас в крае 17% детей учатся во вторую смену. В Красноярске — 30%.

— Темпы строительства новых школ достаточно высокие, но численность школьников очень быстро увеличивается. В этом году за парты села 361 тысяча ребятишек - это огромное количество. Из них 40 тысяч - первоклашки. 7,8% составил прирост, и это тоже большая цифра, — сказал глава региона.

Александр Усс отметил, что до конца года будут введены в эксплуатацию еще пять учебных учреждений. Одна из них — на Бугаче, на полторы тысячи мест. И она станет самой крупной за Уралом. Однако и этого недостаточно, поэтому будут и дальше строиться новые школы, а также ремонтироваться и расширяться уже существующие.

— По прогнозам демографов где-то через 2-3 года не только Красноярский край, но и Россия в целом выйдут на так называемое плато по числу школьников. Если это произойдет, а, скорее всего, это произойдет, в сочетании с увеличением вводимых школ, позволит к этому времени избавиться от второй смены, — сказал губернатор.

Он также попросил педагогов и родителей сейчас тщательно следить за соблюдением санитарных норм, чтобы не допустить распространения ковида среди детей и перехода на дистанционное обучение.