Боксеры Беспутин и Пинтор прошли контрольное взвешивание перед боем в Красноярске. Фото: предоставлено организаторами

Сутки остаются до боя боксеров Маурисио Пинтора из Мексики и его российского соперника Александра Беспутина. Спортсмены накануне битвы за пояс WBC Peace в Красноярске прошли процедуру контрольного взвешивания. Весы показали, что иностранец на 100 граммов легче сибиряка. Вес Александра Беспутина составил 66,4 килограмма, Маурисио Пинтора — 66,3 килограмма.

11 сентября на ринг также выйдут участники еще двух ключевых боев: Эдгард Москвичев и Дамиан Бонелли (Аргентина), Альберт Хамхоев и Джон Бопапе (ЮАР). Порадуют публику и бои с участием красноярских спортсменов. Специальным гостем события станет легендарный боксёр Рой Джонс, который выступит с премьерой своей песни перед сибирской публикой.

— Когда Рой Джонс приезжал в Красноярск, мне было 12 лет. Так получилось, что я присутствовал на конференции, в которой он принимал участие, и нам удалось пообщаться. Уже тогда я занимался боксом, и вот сейчас, спустя 9 лет, я буду биться на ринге в числе профессиональных боксеров, — поделился сибиряк Александр Хохлов.

Этот вечер бокса станет ярким событием в истории столицы сибирского региона.

Этот вечер бокса станет ярким событием в истории столицы сибирского региона. Фото: предоставлено организаторами

— Впервые мы проводим столь важное для всего спортивного мира страны мероприятие в Красноярске. Ранее никогда на нашей земле не было столь титульных поединков. Открытая тренировка показала возможности, потенциал Александра. Несмотря на коронавирусную паузу прошлого и начала нынешнего года, он в хорошей форме. Это значит, что главный бой боксерского вечера 11 сентября будет очень интересным. Уверен, красноярцы, все любители бокса не будут разочарованы! — поделился заместитель генерального секретаря по развитию детско-юношеского бокса Федерации бокса России Виктор Зубарев.

Напомним, 11 сентября титульный бой за пояс WBC Peace пройдет во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. Зрителей ждут 10 ярких поединков. Для тех, кто хочет увидеть боксёрские поединки вживую, ещё есть возможность приобрести билеты на официальном сайте krs.kassir.ru.

Возрастные ограничения 12+.

Оператором по подготовке титульного боя выступает Корпорация развития Енисейской Сибири. Мероприятие проводится при поддержке «Норникеля».