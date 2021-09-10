Хирург красноярской больницы поставил на ноги пациенток в возрасте 95 и 99 лет. Фото: БСМП

Врачи Красноярской больницы скорой медицинской помощи поставили на ноги двух возрастных пациенток. Помогли высокие технологии, благодаря которым женщины смогут и дальше передвигаться самостоятельно. А ведь одной из них 95, а второй – 99 лет. Об этом рассказали в пресс-службе БСМП.

Первая пациентка упала на улице, диагноз – перелом левой бедренной кости. После того, как ее привезли на машине скорой помощи, она попала на операционный стол. Сегодня она уже передвигается, правда, пока при помощи ходунков.

Вторая бабушка – заядлая грибница, жила на даче с семьей, отправилась по грибы и упала возле дома. Сложный перелом бедра, очень распространенный среди людей такого почтенного возраста. Ей сделали малоинвазивное оперативное вмешательство. И уже на вторые сутки бабушке разрешили подняться.

- Обе мои больные – бывшие учительницы начальных классов с невероятным боевым настроем вернуться к прежнему образу жизни, - рассказывает хирург Иван Гвоздев. – Своим оптимизмом заряжают других пациентов в палате на выздоровление. Данные клинические случаи пример современных подходов в медицине, которые применяются в БСМП, мы должны помочь пациентам, в том числе и возрастным, встать на ноги и не дать им быть прикованными к постели, обеспечить качество жизни.