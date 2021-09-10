Под Красноярском построят новую поликлинику за 1 миллиард рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяново не станут ремонтировать старую поликлинику для взрослых, а построят новую. Причем вопрос уже решен, проект согласован Главгосэкспертизой. Возведение медицинского учреждения начнется в 2022 году, а завершится в 2024-м. Это будет здание в 4 этажа, рассчитанное на 400 посещений в смену. То есть в два раза больше, чем принимает сейчас старая поликлиника. Прогнозируемые затраты составят 1 миллиард рублей.

Такую информацию губернатор Красноярского края Александр Усс озвучил во время прямой линии, которая состоялась накануне, 9 сентября. Также глава региона сообщил о других планах. Например, в столице края планируется строительство Центра по пересадке костного мозга. Причем это будет первое и пока единственное медучреждение такого профиля за Уралом. Там будут принимать пациентов не только Красноярского края, но и других регионов Сибири.