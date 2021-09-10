От души! В Красноярске поздравили победителей конкурса по благоустройству

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Главная цель конкурса – привлечь активных жителей к благоустройству и преображению городской среды. Участвовать в конкурсе могут все желающие.

Сегодня заслуженные награды были вручены районам-победителям и лидерам в номинациях конкурса «Самый благоустроенный район города». Звание самого благоустроенного в этом году, благодаря активным участникам, присвоено Советскому району города. Второе место занял Октябрьский район, третье – Ленинский.

- В 2014 году в Красноярске стартовал очень важный проект по благоустройству города, - отметил Первый заместитель главы города Владислав Логинов. Конкурс «Самый благоустроенный район» — событие, которое происходит благодаря труду и усилиям жителей. Это доказательство любви горожан к своему дому, двору, району. Сегодня мы поздравляем и благодарим тех, кто проявил творческий подход и подарил свой труд на благо Красноярска».

Ежегодно конкурс развивается, появляются новые форматы поддержки неравнодушных горожан. Так, администрацией города расширено количество проектов инициативного бюджетирования. В 2020 году стартовал новый конкурс «Лучшая концепция озеленения». Эти и другие форматы дают жителям возможность реализовывать свои идеи и достигать новых побед.На старте проекта было около десятка заявок.А сейчас конкурс становится все более востребованным. Уже несколько лет поступают тысячи заявок от жителей города, которые действительно любят свою малую родину.