В Зеленогорске приставы заставили заплатить 500 тысяч рублей за ремонт иномарки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленогорске судебные приставы взыскали около полумиллиона рублей с индивидуального предпринимателя, занимавшегося ремонтом дорогой иномарки. Началось все с того, что владелица привезла свой Hyundai Santa Fe в мастерскую, чтобы там капитально отремонтировали двигатель. Однако работа мастера оказалась такой, что после него автомобиль окончательно сломался.

Потерпевшая предъявила мастеру сумму к взысканию – около 500 тысяч рублей. Но ни добровольно, ни через суд он этого сделать не согласился. Тогда за дело принялись приставы. Выяснили, в каких банках у должника имеются счета, и наложили арест. Так что все деньги, которых на них поступали, списывались в пользу истицы. Под арест попал и земельный участок – ни продать, ни подарить. Таким образом всю сумму долга и взыскали, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ ФССП России по краю.