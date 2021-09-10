В центре Красноярска на выходных изменится схема движения транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска на предстоящих выходных вновь изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с тем, что на проспекте Мира пройдут заключительные в этом сезоне дни проекта «В центре Мира». Бетонные блоки на проезжей части появятся уже в 20:30 сегодня, 10 сентября. А уберут их в 23:00 12 сентября. В администрации города рассказали о временных схемах движения автобусов и троллейбусов.

В направлении Железнодорожного вокзала автобусы маршрутов №№ 3, 37, 55 и 56 с Коммунального моста поедут по Карла Маркса, затем по Сурикова с выездом на Ленина и далее по обычным схемам движения.

Автобусы маршруты №№ 12 и 85 будут двигаться по Ленина без заезда на проспект Мира.

Маршрут № 64 пройдет через Марковского, затем по Вейнбаума с выездом на Ленина и далее по обычной схеме.

В обратном направлении автобусы маршрутов №№ 3, 12 и 85 будут поворачивать с проспекта Мира на улицу Горького и выезжать на Карла Маркса, а затем поедут по своим схемам движения.