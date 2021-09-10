В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано 366 новых случаев коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12.00 часов 10 сентября в Красноярском крае зарегистрировано всего 108 972 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 366 случаев. Для сравнения 31 августа 2021 года этот показатель равнялся 435.

Если брать по городам и территориям, в Красноярске – 69 новых случаев, в Минусинске – 37, Ермаковском районе – 23, Эвенкии – 22, Сосновоборске – 20, Курагинском районе – 18, Норильске – 17.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 32 427 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 599 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 081. Проведено тестов на коронавирус всего 3 567 685, из них за последние сутки 8 026.

Добавим, что в эту статистику не входят данные по закрытым городам. В Железногорске зарегистрировано 26 новых случаев заболевания, а всего с начала пандемии – 8 941. В Зеленогорске 15 новых случаев, всего 5 756.