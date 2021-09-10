В Красноярске из-за нарушений антиковидного режима с линии сняли почти 700 автобусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за нарушение режима безопасности сняли с линии более 685 автобусов и троллейбусов. Это общий показатель с мая 2020 года. Всего за период пандемии специалисты городской администрации совместно с полицией провели 1600 рейдов и проверили около 5000 единиц транспорта. При этом составили 178 протоколов за нарушение масочного режима на пассажиров и экипажи.

Очередной такой рейд прошел в пятницу 10 сентября. За час проинспектировали 26 машин, вынесли 2 предупреждения водителям автобусов, составлено 3 протокола на пассажиров. К слову, нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

- Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях установлены санитайзеры для рук, в большинстве транспортных средств есть одноразовые маски. Звучит призыв к ответственности пассажиров. Однако все равно находятся те, кто отказывается использовать средства защиты. Именно из-за таких пассажиров возникают конфликты, срываются рейсы и проводятся ежедневные проверки, – отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.