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Общество10 сентября 2021 9:07

Красноярцы сметают туры в Египет, несмотря на возросшие цены

Первый рейс только чрез две недели
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы «сметают» туры в Египет, несмотря на возросшие цены

Красноярцы «сметают» туры в Египет, несмотря на возросшие цены

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы, видимо, так соскучились по отдыху в жарких странах, что буквально сметают все турпутевки в Египет, которые появляются в продаже. Даже несмотря на то, стоимость их существенно подросла.

«Изначально цены начинались с 40 тысяч рублей на человека. Сейчас уже выросли до 55 тысяч рублей. Очень многие соскучились, плюс лететь сейчас некуда. Поэтому на данный момент это единственное оптимальное направление, чтобы улететь в октябре, ноябре и на школьные каникулы» - цитируют «Новости ТВК» руководителя туристического агентства «Юла-Тур» Дарью Хиневич.

Первый рейс в Хургаду из Красноярска назначен на 22 сентября, в Шарм-эш-Шейх – на 4 октября. Летать чартеры будут столько, сколько будет спрос – даже до 5 дней в неделю.

Важная информация для тех, кто решил побаловать себя жарким солнцем на родине фараонов: для въезда в страну необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до вылета. Или сертификат о вакцинации «Спутником V», причем со дня получения второго компонента вакцины должно пройти не менее 14 дней.