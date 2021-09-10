Красноярцы «сметают» туры в Египет, несмотря на возросшие цены Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы, видимо, так соскучились по отдыху в жарких странах, что буквально сметают все турпутевки в Египет, которые появляются в продаже. Даже несмотря на то, стоимость их существенно подросла.

«Изначально цены начинались с 40 тысяч рублей на человека. Сейчас уже выросли до 55 тысяч рублей. Очень многие соскучились, плюс лететь сейчас некуда. Поэтому на данный момент это единственное оптимальное направление, чтобы улететь в октябре, ноябре и на школьные каникулы» - цитируют «Новости ТВК» руководителя туристического агентства «Юла-Тур» Дарью Хиневич.

Первый рейс в Хургаду из Красноярска назначен на 22 сентября, в Шарм-эш-Шейх – на 4 октября. Летать чартеры будут столько, сколько будет спрос – даже до 5 дней в неделю.

Важная информация для тех, кто решил побаловать себя жарким солнцем на родине фараонов: для въезда в страну необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до вылета. Или сертификат о вакцинации «Спутником V», причем со дня получения второго компонента вакцины должно пройти не менее 14 дней.