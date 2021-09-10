Житель Красноярского края зверски расправился в медведем, загнанным в клетку Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в социальных сетях разошлось видео зверского убийства медведя. На кадрах видно, что хищник находится в клетке посреди леса. Рядом стоят мужчины, один из которых стреляет в зверя.

Оказалось, что инцидент произошел в Козульском районе. Как стало известно «КР-Красноярск» стрелявшего зовут Александр. Местные жители уверяют, что мужчина убил медведя ради забавы.

В полиции рассказали, что подозреваемый – 47-летний ранее судимый мужчина. Он установил в лесу ловушку, а когда отправился проверять ее, заметил медведя. В итоге мужчина застрелил животное. Тушу хищника он разделал, мясо отправил на хранение своей матери, а лапы и шкуру продал.

Дома у жителя Козульского района нашли пятилитровую банку с медвежьим жиром, нож и ружья. У матери мужчины действительно нашли два пакета с мясом, а у покупателя шкуру и лапы.

В МВД по Красноярскому краю добавили, что в отношении подозреваемого заведено уголовное дело. Ему грозит реальный срок. Но арестовывать охотника не стали, он находится под подпиской о невыезеде. Местные же требуют, чтобы браконьера также привлекли за жестокое обращение с животными:

- Полицейские в Козульском районе возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому вынесена мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщают в Главке.