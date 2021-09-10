Житель Красноярского края оригинальным способом попросил у полицейских прикурить. Фото: стоп-кадр видео

Сомнительный способ придумал житель Идринского района, когда решил закурить, а спичек под руками не нашел. За такую изобретательность ему грозит до 3 лет лишения свободы в местах не столь отдаленных. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Накануне, 9 сентября, с дежурной частью полиции связался диспетчер ЕДДС и сообщил: на экстренный номер позвонил какой-то мужчина и заявил, что заминировал административное здание. Это было уже вечером, все работники разошлись по домам – это облегчило работу оперативникам, которые с помощью служебной собаки осмотрели все помещения и ничего опасного не нашли.

Вычислили телефонного лже-минера быстро, несмотря на то, что он представился чужим именем и назвал другой адрес проживания. Немного протрезвев (пьян он был изрядно, когда звонил), мужчина пояснил:

- У меня кончились спички, думал, полиция приедет... Нет, конечно, здание не минировал. Не думал и не хотел. Чем я вам бы минировал здание? Просто был пьян. Думал, вы приедете, дадите спичек.

На горе-курильщика завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему ограничили свободу: никуда не выезжать, ничего противозаконного больше не творить и явиться в полицию на допрос по первому требованию.