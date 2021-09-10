Из Красноярска в Иркутск на грузовиках повезут крупногабаритный груз

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Иркутск из Красноярска на автомобилях будут перевозить крупногабаритный груз. Всего будет три машины. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В ночь с 10 на 11 сентября из Красноярска в Иркутск выедут три грузовика с крупногабаритными грузами. Длина грузов - 24 метра, ширина - от 6 до 7 метров, высота - 4,4 метра. Для безопасности грузовиков будут использованы машины прикрытия, и также колона будет сопровождаться патрульными автомобилями.

Выдвигаться колонна будет будет с улицы Ястынской, 47 в 00.00 11 сентября.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали подробный маршрут следования:

- Ястынская,

- Коркинский мост,

- Одесская,

- обход Красноярска,

- обход Березовки,

- малый обход Красноярска,

- Р255 «Сибирь» 853 км, 934 км,

- Уяр-Заозерный,

- обход Заозерного,

- Агинское,

- Р255 964 км, 1047 км, обход Канска,

- Канск (40 лет Октября-Мурманская-Транзитрая-Товарная- ж/д переезд-путепровод Декабристов-Иланская),

- Р255 «Сибирь» 1061 км, 1076 км, 1166 км,

- граница Красноярского края с Иркутской областью.