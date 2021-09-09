Портфель привлеченных средств розничных клиентов Россельхозбанка в Красноярском крае превысил 20 млрд рублей

Портфель привлеченных на депозиты и текущие счета средств физических лиц Красноярского регионального филиала Россельхозбанка по состоянию на 1 августа 2021 года составил более 20 млрд рублей.

В первом полугодии 2021 года, несмотря на общее падение рынка, депозитный портфель РСХБ в регионе показал положительную динамику и по состоянию на 01.08.2021г. составил 20,2 млрд рублей. Прирост портфеля с начала 2021 года составил 600 млн рублей.

«Высокие показатели объема привлеченных средств физических лиц обусловлены, прежде всего, совершенствованием банковских продуктов и заслуженным доверием со стороны наших вкладчиков. Мы регулярно запускаем сезонные предложения с повышенными процентными ставками, - отметила директор Красноярского филиала РСХБ Наталья Михайлова. – К примеру, сейчас действует акция «Жаркий процент» по вкладу «Доходный», ставка по которому в настоящий момент составляет 7% на срок до 3 лет. Также мы позаботились о старшем поколении – вклад «Мое время» ориентирован на граждан пенсионного возраста и позволяет разместить денежные средства под ставку до 7,5% годовых. Данные предложения являются сегодня одними из самых выгодных на рынке».

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.