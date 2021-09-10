Под Красноярском замечен разлив нефтепродуктов Фото: Мария ЛЕНЦ

В 30 километрах от Красноярска рыбаки заметили на Енисее большое масляное пятно. Сразу после этого мужчины поспешили позвонить спасателям.

Прибывшие в деревню Худоногово сотрудники МЧС также отметили, что на поверхности реки были разлиты нефтепродукты. Площадь пятна составила 25 квадратных метров.

«Группой краевого государственного казенного учреждения "Спасатель" проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом на общей площади в 300 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

Там отметили, что источник загрязнения установить так и не удалось.