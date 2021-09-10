Х Юбилейный кинофорум имени Марины Ладыниной стартовал в Красноярском крае

Х Юбилейный кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной стартовал в Красноярском крае. Фото: кадр фильма «В шесть часов вечера после войны»

В Назарово открыли Х Юбилейный кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладынино. Ставший уже традиционным формат события с каждым годом собирает все больше участников.

На этот раз к жителям края присоединились коллеги звездной актрисы. Среди гостей были замечены Андрей Соколов, Олеся Судзиловская, Анна Большова, Агния Кузнецова, Анастасия Смоктуновская и Александр Пашутин.

- Мы счастливы, что принимаем участие в этом кинофоруме. Спасибо всем и дай бог, чтобы этот кинофорум жил и дальше, - подчеркнул Народный артист России Андрей Соколов.

Все они стали участниками церемонии по открытию звезды в честь Ладыниной возле ее памятника. Актеры возложили цветы и затем отправились в музей, посвященный творчеству артистки кино.