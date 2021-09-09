ФНС признала отсутствие задолженности по налогам у основного поставщика угля в Новосибирской области

ООО «НТК» является основным поставщиком угля для нужд населения и предприятий ЖКХ Новосибирской области.

ИФНС признала отсутствие задолженности по налогам у ООО «НТК» («Новосибирская Топливная Корпорация», входит в структуру «Кузбасской Топливной Компании» Михаила Гуцериева) и отозвала заявление о признании компании несостоятельной.

Из пояснений должностных лиц налогового органа, направленных в адрес ООО «НТК», следует, что инициированная ранее процедура банкротства была обусловлена формальным соблюдением процедуры взыскания налоговой задолженности, образовавшейся из-за технической ошибки в программном продукте самого налогового органа – не были отражены в полном объеме суммы уплаченных компанией налогов.

После обращения ООО «НТК» налоговый орган признал технический сбой в программном продукте.

08.09.2021 г. представители налогового органа направили в Арбитражный суд ходатайство об оставлении заявления о банкротстве без рассмотрения.

«Признаки банкротства у ООО «НТК» на сегодняшний день отсутствуют. Прошу оставить заявление уполномоченного органа о признании ООО «НТК» без рассмотрения», - говорится в заявлении ИФНС.

На сегодняшний день ООО «НТК» является основным поставщиком угля для нужд населения и предприятий ЖКХ Новосибирской области. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, в полном объеме выполняя все свои обязательства перед клиентами и партнерами.

«ООО «НТК» считает необходимым отметить, что в настоящее время Общество не имеет каких–либо признаков банкротства, его финансовое состояние является устойчивым. Компания также не испытывает каких-либо трудностей по исполнению всех своих финансовых обязательств, в том числе и перед бюджетом. «Новосибирская Топливная Корпорация» всегда являлась и является добросовестным и ответственным налогоплательщиком. С 2016 г. по настоящее время компания перечислила в федеральный, региональный и местный бюджеты 485 миллионов рублей налоговых отчислений», - пояснил представитель ООО «НТК».

На территории присутствия ООО «НТК» работает более 350 предприятий и проживает около 1,0 млн населения.