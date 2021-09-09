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Общество9 сентября 2021 15:10

В феврале 2022 года в Красноярске частные дома начнут переводить на электроотопление

Перевод будет экспериментальным
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В феврале 2022 года в Красноярске частные дома начнут переводить на электроотопление

В феврале 2022 года в Красноярске частные дома начнут переводить на электроотопление

Фото: Мария ЛЕНЦ

Перевод частных домов с отопления углем на электричество начнется с Красноярска. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Александр Усс. Проект стартует уже в феврале 2022 года.

Сейчас специалисты готовят электросети к переводу. На осуществление проекта будет выделено около 600-700 млн рублей.

Начать решено в Красноярске, здесь печное отопление используется примерно в 16 тысяч домов. Перевод на электроотопление будет происходить в экспериментальном режиме. Если он будет удачным, то следующим городом станет Минусинск.