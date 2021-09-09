Красноярским бюджетникам повысят зарплату с 2022 года. Фото: krskstate.ru

Бюджетникам Красноярского края повысят зарплату. Об этом во время прямой линии заявил глава региона Александр Усс. Повышение заработной платы коснется бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента Владимира Путина.

В ходе прямой линии Александру Уссу поступил ряд сообщений от сотрудников государственных учреждений. Работники жаловались, что их зарплата на гораздо более низком уровне по сравнению с коллегами из федеральных структур.

Александр Усс ответил, что знает о проблеме. Он добавил, что под действие майских указов президента Владимира Путина о повышении зарплаты бюджетников, попали работники не всех сфер. Поэтому с 1 января 2022 года этих сотрудников ждет повышение заработной платы:

- Когда были майские указы Президента, не все работники бюджетной сферы получили повышение заработной платы – есть множество тех, кто под действие указов не попал. Поэтому при подготовке бюджета следующего года я дал поручение с 1 января 2022 года повысить зарплаты тем, кто не попал под действие майских указов, - сказал губернатор.

Общее число бюджетников в крае около 250 тысяч человек. Из них под действие указов не попали 44 тысячи. Именно их и ждет повышение зарплаты. Речь идет о бухгалтерах, юристах, кадровиках, административно-управленческом персонале, спасатели, спортсмены, работники молодежной политики, архивных учреждений, природных ресурсов и тд.

- Сотрудники органов исполнительной власти края (госслужащие) не относятся к этой категории, - добавили в пресс-службе правительства края.