Клиенты ВТБ в Красноярском крае увеличили спрос на ипотеку на 16%

Клиенты ВТБ в Красноярском крае за восемь месяцев текущего года оформили более 6 тысяч ипотечных сделок на 14,6 млрд рублей, что на 16% выше результата аналогичного периода прошлого года.

В целом по стране банк выдал за это время почти 700 млрд рублей. В российских банках с начала года продажи ипотеки превысили 3,5 трлн рублей, увеличившись к январю-августу прошлого года на 62%. По оценке аналитиков ВТБ, к концу года объем продаж на рынке может достигнуть рекордных 5 трлн рублей.

Регионами-лидерами по объему выданных с начала года кредитов ВТБ стали Москва и Московская область (253,6 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (58,7 млрд), Республика Татарстан (21,6 млрд), Новосибирская область (26,1 млрд) и Свердловская область (18,6 млрд).

«Рекордным месяцем продаж ипотеки в этом году остается июнь, когда завершалась льготная госпрограмма в ее изначальном виде. Июль и август оказались сопоставимыми по объему проведенных сделок, но мы видим, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям кредитования. Расширенная программа господдержки семей с детьми, сезонные предложения от банков и застройщиков и дисконты при использовании цифровых сервисов поддерживают доступность жилья для населения», – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.