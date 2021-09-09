Спрос на «умные» сервисы у красноярского бизнеса вырос в несколько раз

Аналитики МегаФона изучили ключевые отрасли бизнеса Красноярского края по скорости цифровизации. Так, IT-сегмент и транспорт оказались самыми передовыми, а в дивизион золотой середины попали торговля и производство. Рейтинг учитывает динамику спроса на «умные» сервисы МегаФона у корпоративных клиентов в регионе в 2021 году.

IT-сектор в 5 раз увеличил число внедренных цифровых решений по сравнению с прошлым годом. Более 30% сервисов МегаФона, которыми пользуются IT-компании сферы, связаны с удаленным мониторингом для обеспечения работоспособности оборудования. В транспортной сфере Красноярского края число внедренных умных продуктов выросло в 4 раза. Предприятия стали активнее пользоваться удаленным контролем техники для сокращения издержек и повышения безопасности.

На втором месте по стабильной цифровизации – торговля и производство. В среднем они увеличили внедрение digital-сервисов в 3 раза. Активнее всего продвинутые красноярские предприятия используют услуги виртуальной АТС и сервисы для видеоконференцсвязи. Решения нацелены на увеличение продаж, качество сервисного обслуживания и дистанционное взаимодействие с коллегами и клиентами.

Замыкает тройку по востребованности «умных» сервисов - предприниматели в сфере общественного питания и безопасности. Они сделали ставку на эффективную работу команды и продвижение. Применение таргетированной рекламы и внедрение сервисов для контроля кадров позволило им перезагрузить бизнес и привлечь новых клиентов. В среднем компании данной части рейтинга в этом году цифровизировались в 2 раза активнее.

«По сравнению с прошлым годом объем цифровых услуг у корпоративных клиентов МегаФона в регионе увеличился в три раза. Интеграция современных продуктов в бизнес-процессы локальных компаний свидетельствует, прежде всего, о скорости восстановления региональной экономики после пандемии и переориентации ключевых процессов в онлайн. Инвестиции в умные решения, по опыту наших клиентов, окупаются в среднем в течение полутора лет и при этом повышают конкурентоспособность и лояльность аудитории», – отмечает Виталий Молотков, директор МегаФона в Красноярском крае.