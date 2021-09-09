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Происшествия9 сентября 2021 10:01

В Тыве и Красноярском крае объявлено штормовое предупреждение

Скорость ветра местами будет достигать 25 метров в секунду
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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В Тыве и Красноярском крае объявлено штормовое предупреждение

В Тыве и Красноярском крае объявлено штормовое предупреждение

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сибирь пришла осенняя непогода. На территории Тывы и Красноярского края объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра местами будет достигать 25 метров в секунду, предупреждают в МЧС.

Так, на территории Красноярского края пройдет местами сильный дождь. В центральных и южных районах ожидается шквалистый ветер. Температура воздуха составит около 18 градусов тепла.

Дождь, грозы и град должны обрушиться на Туву. Там 9 и 10 сентября ожидаются усиления ветра от 15 до 25 метров в секунду.

В непогоду спасатели советуют держаться подальше от рекламных конструкций, деревьев, строящихся здании и ЛЭП, а также не парковать вблизи них автомобили.