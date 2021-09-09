Старт отопительного сезона в Красноярске запланирован на 20 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В администрации Красноярска 9 сентября состоялось совещание, на котором была обозначена предварительная дата старта отопительного сезона в городе. Ожидается, что тепло в дома сибиряков начнет поступать с 20 сентября.

По словам главы города Сергея Еремина подать тепло в трубы можно с 17 сентября, если будет такая необходимость. В целом же, стоит ориентироваться на 20 число. Все будет зависеть от погоды.

Напомним, что решение о подаче отопления в квартиры красноярцев принимается, если в течение пяти дней температура держится на отметке в +8 градусов или ниже.

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