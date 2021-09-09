Губернатор Красноярского края Александр Усс 9 сентября проведет прямую линию Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс 9 сентября проведет прямую линию. Он ответит на самые острые вопросы, заданные ему жителями региона, сообщили в правительстве Красноярского края.

— Сбор вопросов для эфира стартовал почти три недели назад, 23 августа. На сегодняшний день по всем каналам связи поступило более 1,6 тысячи вопросов от жителей городов и районов края, включая отдаленные и труднодоступные территории,— рассказали в пресс-службе губернатора.

Там отметили, что вопросы главе региона до сих продолжают поступать. Чаще всего люди интересуются тем, когда будут сняты ковидные ограничения, как проходит вакцинация. Также люди рассказывают о состоянии автомобильных дорог на различных территориях, проблемах со связью и сферой ЖКХ.

Прием заявок будет осуществляться до конца прямого эфира.

КОНКРЕТНО

Задать вопрос можно любым удобным способом:

по телефону +7-800-707-7744,

на сайте ТК «Енисей» www.enisey.tv во вкладке «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с Александром Уссом», прислав текст или видео вопроса на адрес электронной почты: vopros@enisey.tv.

ВАЖНО

Вопросы, ответы на которые не войдут в эфир прямой линии, будут переданы профильным министерствам и ведомствам. Всем заявителям, оставившим свои контактные данные, будут даны ответы в обязательном порядке.