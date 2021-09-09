Провела в тайге двое суток: в Красноярске 40-летняя женщина, заблудившаяся в лесу, сама вышла к людям

Фото: ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ

40-летняя жительница Емельяновского района Маргарита Сысонова ушла в лес 7 сентября 2021 года в районе станции Колягино. Женщина отправилась за грибами и пропала. На поиски женщины были направлены силы волонтеров и МЧС.

Как рассказала «КП-Красноярск» руководитель волонтеров Ольга Василишина, Маргарита сама доложила спасателями о том, что заблудилась в лесу:

- Она позвонила в МЧС и рассказала, что заблудилась. Женщина передала спасателям информацию о своем местонахождении, но найти ее сразу не удалось, - поделилась Ольга Василишина.

Она также пояснила, что Маргарита взяла с собой достаточно теплой одежды. Женщина также связывалась с родственниками, но через некоторое время у нее сел телефон.

В лесу Маргарита провела двое суток. Найти ее удалось лишь 9 сентября. Если быть точнее, то нашлась женщина сама. Она вышла к людям в районе поселка Удачный в Красноярске. Ее отвезли к родственникам.