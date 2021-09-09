Красноярцы могут лично убедиться в качестве связи Tele2. Если не понравится, оператор вернет деньги

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает акцию для новых пользователей тарифа «Везде онлайн»: клиенты могут протестировать качество связи в течение 15 дней. В случае если абонентов не устроит связь или скорость интернета, Tele2 вернет им деньги.

Акция действует до 26 сентября 2021 года в салонах связи и интернет-магазине Tele2. Подключившись к тарифному плану «Везде онлайн», новые клиенты оператора могут убедиться в качестве голосовых услуг и скоростного мобильного интернета в течение 15 дней.

В Красноярском крае клиенты оператора на тарифе «Везде онлайн» за 500 рублей в месяц получают 40 Гб быстрого интернета (при подключении до 30 сентября 2021 года пакет Гб удваивается), безлимитные звонки на Tele2 России и 400 минут на другие мобильные номера домашнего региона.

Также тариф предусматривает безлимитное использование социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Clubhouse и мессенджеров Telegram, «ТамТам», Viber, WhatsApp. Кроме того, клиенты Tele2 могут переносить остатки неизрасходованных в прошлом месяце пакетов услуг, делиться гигабайтами с другими абонентами оператора по всей стране и пользоваться SOS-пакетом (доступ к WhatsApp, «Яндекс.Картам», «Яндекс.Навигатору» и другим сервисам), когда на счете недостаточно средств для списания платы по тарифу.