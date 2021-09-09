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Общество9 сентября 2021 7:36

В Красноярске на пешеходном проспекте Мира появится «Волшебный лес»

Локация будет обустроена у сквера Пушкина
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске на пешеходном проспекте Мира появится «Волшебный лес»

В Красноярске на пешеходном проспекте Мира появится «Волшебный лес»

Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущих выходных – 11 и 12 сентября в Красноярске вновь будет работать проект «В центре Мира». Главный проспект Красноярска будет доступен для пешеходов. Впервые на Мира будет организована локация «Волшебный лес», располагаться он будет в сквере Пушкина сообщает мэрия Красноярска.

В администрации поясняют, что «Волшебный лес» - мультимедийное представление, которые будет запущено со световыми и проекционными эффектами.

Организовывать площадку начали 9 сентября. Под каждым деревом в сквере Пушкина установят светильники, проекционное и лазерное оборудование. В «Волшебном лесу» создадут иллюзию бегающих животных и летающих диких птиц.

- Локация начнет работать уже в 10 сентября, в 20:30. А в субботу и воскресенье световое представление будет начинаться в 19:30 часов, - добавили в мэрии.

Напомним, что в рамках проекта «В центре Мира» будет организован фестиваль фудтраков. На грядущих выходных красноярцам будут предлагать не только кофе, но и вафли с оладьями.

В Красноярске запустят локацию "Волшебный лес". Видео: v_centre_mira