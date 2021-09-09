Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва

С Красноярском и Университетом Решетнёва знаменитого российского путешественника связывает многолетняя дружба и научное партнерство. Напомним, в ходе недавней полярной экспедиции, состоявшейся летом 2021 года, Конюхов провел ряд научных экспериментов в рамках исследований института лесных технологий Университета Решетнева. В частности, определялось воздействие на всхожесть семян сибирского кедра факторов пониженного содержания озона, повышенного воздействия космической радиации, других факторов, присущих среде Северного полюса.

Первые результаты по опытным образцам, которые Конюхов свозил в Арктику, будут высажены осенью 2021 года.

Опыт научного сотрудничества будет продолжен. Об этом заявил ректор Университета Решетнева Э.Ш. Акбулатов, выступая накануне на открытии выставки картин и артефактов Федора Конюхова «Федор Конюхов: человек, который может все» в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Э.Ш. Акбулатов, ректор Университета Решетнёва: «В Красноярском крае создан первый научно-климатический образовательный центр. Наш университет является участником этого федерального проекта, который создан в рамках 15 научно-образовательных центров. Цель проекта, о котором мы договорились с Федором Конюховым, это создание карбоновых полигонов и отработка технологий, которые применяются на них. В том числе, рассматривается такая технология, как выращивание кедров, так как есть предположение, что это дерево является очень эффективным поглотителем углерода из атмосферы. В идеале будут создана технология выращивания лесных плантаций, которые смогут «очистить» атмосферу от экологических загрязнений, а также хорошими поглотителями СО2. Кроме того, эти породы должны быть устойчивыми к усыханию. В связи с изменением климата отмечается усыхание, появились новые вредители, растения гибнут. Возникает вопрос, какими должны быть эти акклиматизированные породы деревьев, чтобы противостоять изменениям. Дерево растет очень долго и, чтобы дерево достигло возраста, когда оно может поглощать СО2 должно пройти 60-80 лет. Крайне важной задачей является определение того, как же сохранить дерево до такого возраста. Отдельный вопрос, а как измерить поглощение СО2 из атмосферы. Российская система верификации не соответствует европейской. Скорее всего, это должны быть спутниковые системы и системы дистанционного зондирования.

Нам надо получить семена кедра, которые побывали в разных точках земного шара. Для того, чтобы отобрать наиболее устойчивые виды… Мы не можем в лабораторных условиях повторить естественные природные условия. Нам также необходимо сделать так, чтобы проекту доверяли и поэтому мы предложили стать амбассадором проекта Федору Конюхову. Я должен отметить, что проектов может быть много, но нужны такие, которые на самом деле работают. Задача заключается в том, чтобы создать реально действующие компенсационные мероприятия. У нас есть опытный лесхоз, где можно вести исследования устойчивости культур и создания плантаций растений. Кедр очень эффективная порода. Для реализации проекта будут выделены лесные участки для проведения комплексного мониторинга поглощения парниковых газов лесными насаждениями. Также будут созданы пробные плантации культур кедра для оценки поглощения парниковых газов кедровыми лесами.

Конюхов выразил согласие стать партнером и лицом проекта и оказывать содействие в поиске и акклиматизации семян кедра и других лесных растений из различных географических зон, что позволит впоследствии из этих семян или черенков создать пробные плантации в рамках карбонового полигона».

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Федор Конюхов — известный путешественник, художник, протоиерей Русской православной церкви, академик Российской академии художеств, руководитель Школы путешественников автономной некоммерческой организации духовного, спортивного и культурного развития населения «Глобус». На его счету 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Он первым в мире достиг всех пяти полюсов планеты. Также он стал первым россиянином, покорившим все семь вершин Земли. Кроме того, Конюхов первым в России достиг Северного и Южного полюсов на лыжах, совершил одиночное кругосветное плавание и кругосветный полет на воздушном шаре.

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