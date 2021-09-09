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Происшествия9 сентября 2021 7:03

В Красноярске школьница случайно погибла, пытаясь сделать фото

Тело обнаружили в лесу
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске школьница случайно погибла, пытаясь сделать фото

В Красноярске школьница случайно погибла, пытаясь сделать фото

Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия произошла в Свердловском районе Красноярска. Как сообщает «ТВК Красноярск», девочка решила сделать постановочное фото, чтобы напугать подругу и помириться с ней. Она попросила своего друга помочь сделать снимок.

Но в процессе девочка погибла. Друг попытался помочь ей, но безуспешно. Затем он позвал взрослых, которые и нашли тело. Спасти школьницу не удалось.

Сообщается, что семья девочки считалась благополучной. Сейчас в обстоятельствах дела разбираются следователи, но от комментариев в ведомстве отказались.