Красноярскому кладбищу Бадалык добавят новую территорию. Фото: пресс-служба Горсовета

Самому крупному красноярскому кладбищу Бадалык добавят новую территорию – целых 18,2 гектара пустующей земли нарежут с западной стороны. Такое предложение вынесли депутаты Горсовета на прошедшем заседании профильной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Вопрос о Бадалыке на повестке дня стоял первым. Согласно докладу руководителя управления архитектуры Юлии Соловаровой, погосту добавят 18,2 гектара земли. На этой территории, после соответствующего благоустройства, можно будет разместить около 16 тысяч новых захоронений. Этого хватит примерно на три года. Окончательное решение по кладбищу должно быть принято на сессии Горсовета на следующей неделе.

Добавим, что много лет городские власти ведут разговоры о строительстве крематория в Красноярске, но пока вопрос не решен, приходится вновь и вновь расширять территорию кладбищ. Бадалык, к слову, собирались закрыть для новых захоронений (за исключением Аллеи славы), но пока, как мы видим, не получается.