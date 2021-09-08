Российские военные и сотрудники правоохранительных органов начали получать единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов начались с 6 сентября.

Напомним, такое решение озвучил президент страны Владимир Путин на съезде «Единой России». Соответствующее поручение созрело еще раньше – на встрече главы государства с представителями партии.

Отметим, размер выплаты одинаков для всех, вне зависимости от звания и выслуги, что подчеркивает принципы социальной справедливости.

Важной особенностью выплат является то, что из этой суммы невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки в субъектах РФ.

Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече, где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу. Говоря о поддержке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, президент России поручил депутатам Госдумы восьмого созыва заложить в бюджете повышенную индексацию их денежного довольствия в 2022 и 2023 годах.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин отмечает своевременность и актуальность этой инициативы о выплате. «Военные – это опора государства, щит его безопасности, и очень важно, что их труд на самом высоком уровне ценится. Выплаты военнослужащим – это не только материальная поддержка, но и важный сигнал о признании нелегкого труда военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов».