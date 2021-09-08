ВТБ в 2022 году реализует комплексную поддержку льготников

Клиенты ВТБ, имеющие право на государственные выплаты, в 2022 году смогут получить дополнительную поддержку от банка. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Сейчас ВТБ разрабатывает дополнительные меры финансовой поддержки для социально незащищенных категорий клиентов. Результатом станет комплексное предложение для тех, кто получает государственные выплаты на карту банка. Проект стартует в 2022 году.

Чтобы получить дополнительную поддержку от банка, клиентам достаточно будет получать социальные выплаты на карту ВТБ. Часть этих выплат уже сегодня можно перевести на карту банка дистанционно с помощью ВТБ Онлайн в разделе «Госуслуги» или оформив заявление на едином портале государственных услуг.

«В фокусе нашего внимания – льготные категории населения, на финансовую помощь которым мы готовы направить сотни миллионов рублей. В этом году мы поддержали семьи с детьми школьного возраста, осенью запустили спецпредложение для пенсионеров, а в 2022 году представим комплексное предложение для получателей госвыплат», – подчеркнул Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, ВТБ стремится максимально упростить процесс получения дополнительных средств от банка: достаточно несколько кликов в ВТБ Онлайн, чтобы, к примеру, перевести зачисление пенсии на карту банка.