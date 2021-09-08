374 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 374 человек. За все время в регионе зафиксировано 108 238 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 399 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 94 803 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человек. Общей сложности от болезни скончались 5 350 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 33 412 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 655 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 133. Проведено тестов на коронавирус всего 3 551 237, из них за последние сутки 7 623, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.