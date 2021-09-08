В Красноярске на месте аварийной школы №50 появится образовательный модуль на 300 учеников. Фото: мэрия Красноярска

Красноярскую школу №50, расположенную на улице Глинки в Ленинском районе закрыли еще летом по причине ветхости и аварийности. Ее построили еще в 50-е годы. Учеников (около 300 человек) распределили по соседним учреждениям. Теперь старую школу снесут, а на ее месте появится современный образовательный комплекс.

Создание новой школы с жителями улицы Глинки обсудил мэр Красноярска Сергей Еремин. Новый образовательный модуль планируется на месте старой школы. По плану он будет принимать 300 учеников в смену, а площадь составит 2,3 тысячи кв.м. Модуль также будет содержать в себе столовую, спортзал с раздевалками и душевыми, кабинеты, технические помещения и тд.

Подготовка строительной площадки и планирование необходимой документации начнется уже в ближайшее время. Строительство модуля планируется в 2022 году.

- Уникальный опыт использования таких технологий у нас уже есть: подобный объект вскоре введём в строй для школы №86 на ул. Калинина. Этот способ далеко не везде и не всегда применим в городе, но в таких ситуациях он позволяет решить вопрос с обучением детей в сжатые сроки, - прокомментировал Сергей Еремин.