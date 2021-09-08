В красноярском Солнечном началось строительство двухполосной дороги

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске началось строительство дороги в микрорайоне Солнечный. Она будет простираться через улицы Гриболевскую, Соколовскую, Ольховую и Черемуховую. Дорога будет разделена на две полосы, а длина составит 1,9 километров.

Схема новой дороги: мэрия Красноярска

Основная задача новой дороги – связать «старую» часть Солнечного с районом новостроек. По проекту подрядчик оборудует 10 пешеходных переходов, ливневку, парки, остановки и пешеходные тротуары шириной 2 метра. Срок окончания работ – ноябрь 2023 года.

В мэрии Красноярска добавляют, что строительство ливневки начнется уже 10 сентября.