Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2021 10:03

Красноярская редакция проверяет загрязнение реки Кувай

Меры реагирования приняты
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Река Кувай. Фото: прокуратура Красноярского края

Река Кувай. Фото: прокуратура Красноярского края

6 сентября в Манском районе Красноярского края выявлено загрязнение реки Кувай. Прокуратура выяснила, что причиной загрязнения стала деятельность предприятия «Сибирские сельские машины». На разработанном в прошлом сезоне месторождении из технологического отстойника неосветленная вода попала в реку.

В прокуратуре рассказали, что директору предприятия внесли представление. Но, возможно, этим дело не ограничится:

- После получения результатов лабораторных исследований и заключений специалистов будут приняты иные меры реагирования, в том числе в рамках уголовно-процессуального законодательства, - передают в ведомстве.