Красноярская редакция проверяет загрязнение реки Кувай

Река Кувай. Фото: прокуратура Красноярского края

6 сентября в Манском районе Красноярского края выявлено загрязнение реки Кувай. Прокуратура выяснила, что причиной загрязнения стала деятельность предприятия «Сибирские сельские машины». На разработанном в прошлом сезоне месторождении из технологического отстойника неосветленная вода попала в реку.

В прокуратуре рассказали, что директору предприятия внесли представление. Но, возможно, этим дело не ограничится:

- После получения результатов лабораторных исследований и заключений специалистов будут приняты иные меры реагирования, в том числе в рамках уголовно-процессуального законодательства, - передают в ведомстве.