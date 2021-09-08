В Минусинске производителя печенья оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Недобросовестного производителя выявили на юге Красноярского края. За обман потребителей придется ответить ООО «КВД Минусинск». Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что содержание кальция и железа в детском печенье «Бонди Бегемотик» оказалось ниже, чем заявлено на упаковке.

- Фактическое содержание кальция составило 198± 22 мг/100 г при заявленном на упаковке производителем 340 мг/100 г. Фактическое содержание железа составило 3,7 ±0,7 мг/100 г при заявленном на упаковке 15 мг/100 г, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Красноярского края.

В итоге обман вскрылся. На производителей печенья завели административный материал по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ. Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.