В Красноярске за 11 миллионов продают теплоход «Маяк». Фото: скриншот объявления

В Красноярске продают теплоход «Маяк». Объявление размещено на Avito. В объявлении сообщается, что площадь теплохода 2500 квадратных метров. Длина судна – 80 метров, высота – 14 метров.

Продавец уточняет, что теплоход продается, как помещение свободного назначения. Продавец уточнил, что использовать теплоход можно под ресторан или гостиницу. Для собственника же этот бизнес интереса не представляет, поэтому судно и выставлено на продажу.

Столь низкая цена на теплоход обусловлена тем, что он не привязан к береговой линии. Лот выставляется на продажу с мая 2021 года, но покупатель все еще не нашелся.