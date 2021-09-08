В Красноярске на Татышеве строить бассейны будет грузоперевозчик. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске нашли подрядчика по строительству бассейнов в Татышев-парке. Возведением займется компания, занимающаяся грузоперевозками ООО «Крастехспец». Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Напомним, что в западной части Татышев-парка построят настоящий развлекательный комплекс, включающий два открытых бассейна с подогревом на площади около 3,7 тысяч кв.м.

Взрослый бассейн – 25 метров в длину и 11 – в ширину, площадь – 275 кв.м. Глубина – 1,5 метра. Детский меньше более, чем в два раза – 10 метров в длину и 1 метров глубиной, площадь 80 кв.м. Обязательно должны быть кабинки для переодевания, ящики для хранения вещей, туалет и душевые кабины, а также детский городок.

Поиски подрядчика начались еще в августе 2021 года. Первоначальная стоимость контракта составила более 633 миллионов рублей. Закончить работы подрядчику предстоит до конца мая 2022 года.