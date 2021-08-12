В Красноярске на острове Татышев построят бассейн под открытым небом. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске появится еще один бассейн под открытым небом – на острове Татышев. На сайте госзакупок уже начали принимать заявки от предпринимателей, желающих поучаствовать в конкурсе. По условиям победитель должен будет установить пляжно-развлекательный комплекс в западной части острова, недалеко от Октябрьского моста, до конца мая 2022 года.

Площадь будущего комплекса составит более 3700 квадратных метров. Сюда войдут два открытых бассейна с подогревом: взрослый (275 квадратных метров) и детский (80 квадратов). Обязательно должны быть кабинки для переодевания, ящики для хранения вещей, туалет и душевые кабины, а также детский городок.

По условиям договора срок аренды – 15 лет. Величина арендной платы будет установлена в виде доли дохода от работы комплекса по итогам торгов.

- Создание мест для отдыха – наша первостепенная задача. Ранее были расширена дорожно-тропиночная сеть, обустроены девять пунктов проката спортивного инвентаря. Сейчас ведутся работы по благоустройству зоны отдыха у озера, в ближайшее время начнётся строительство новой велодорожки для триатлона, на которой вне тренировок спортсменов и соревнований смогут кататься все желающие. К лету следующего года появится новый большой детский городок, также планируем реконструировать все спортивные площадки, – отметил директор МАУ «Татышев-парк» Сергей Васильев.