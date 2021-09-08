В Красноярске пропала 14-летняя девочка с татуировкой в форме сердца на плече

Фото: ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ

Как сообщают волонтеры организации «Поиск пропавших детей - Красноярск», пропала 14-летняя Валентина Котова. 7 сентября она вышла из дома на пр. Машиностроителей, 17 и с тех пор не вернулась. Сообщается, что она и раньше уходила из дома.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 160-170 см. На предплечье тату в виде сердца.

Была одета в зеленую куртку, голубые джинсы и черные кроссовки с белой подошвой.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Валентины волонтеры просят обращаться по телефонам:

Дежурная часть ОП 8 - 8 (391) 266-94-18 8-950-99-66-066 ВОЛОНТЁРЫ (круглосуточно).