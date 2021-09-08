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Происшествия8 сентября 2021 6:30

Уголовное дело об отравлении водой жителей Студгородка дошло до суда

Потерпевшими проходят более 200 человек
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Уголовное дело об отравлении водой жителей Студгородка дошло до суда

Уголовное дело об отравлении водой жителей Студгородка дошло до суда

Фото: Мария ЛЕНЦ

Дело об отравлении жителей красноярского Студгородка дошло до суда. Об этом сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю. Обвиняемым по делу проходит первый заместитель директора ресурсоснабжающей организации. Он предстанет перед судом по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

По версии регионального СК, 28 января 2021 года на водозаборе «Гремячий Лог» произошла авария. Как итог – подача воды прекратилась, а давление в магистральной сети питьевого водоснабжения снизилось.

В пресс-службе СК добавляют, что после инцидента не была проведена профилактика и проверка по выявлению возможной инфекции в воде.

Потерпевшими по делу проходят более 200 человек. Следователи пояснили, что проведен комплекс исследований. Обвиняемый свою вину не признает. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи материалов в судебную инстанцию.