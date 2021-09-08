В Красноярске ограничено движение на улицах Вильского и Шумяцкого Фото: Мария ЛЕНЦ

На улице Вильского в Октябрьском и районе и на Шумяцкого в Советском районе ограничено движение для транспорта. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

На Вильского в Октябрьском районе движение перекрыли в 8 часов 8 сентября. Ограничение продлится до 7 часов 9 сентября.

На Шумяцкого в Советском районе движение будет ограничено на более долгий срок. Но полного перекрытия не будет, проезжую часть будет сужена. Запрет на проезд автомобилей здесь начнется уже в 10 часов утра 8 сентября и продлится до 20:00 часов 30 сентября.