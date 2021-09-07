Красноярскому экс-чиновнику за «крышевание» павильонов дали 3,5 года колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскому экс-чиновнику из администрации Ленинского района вынесен приговор – 3,5 года колонии. В пресс-службе краевой прокуратуры напомнили «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этого уголовного дела.

В 2019 году в Красноярске в рамках благоустройства вовсю шла очистка территорий от торговых павильонов, которые были установлены с нарушениями. А таких оказалось немало. К начальнику отдела недвижимости обратился один из предпринимателей, который должен был лишиться своей торговой точки из-за отсутствия разрешительных документов. И попросил помочь, удалить его из списка на снос. Взамен этой услуги осужденный потребовал 150 тысяч рублей. При передаче этих денег его и задержали.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.