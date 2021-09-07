На юге Красноярского края спасатели нашли в районе Боруса двух пропавших туристов Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края специалисты Шушенской спасательной станции КГКУ «Спасатель» нашли двух туристов – 33-летнего мужчину и 22-летнюю девушку. Произошло это накануне, 6 сентября. Информация о них поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу Шушенского района ночью. Спасатели выехали за ними, как только стало возможно. Прошли 2 квадратных километра лесного массива и встретились с парой. Оба живы, здоровы и в медицинской помощи не нуждаются.

В конце лета – начале осени у спасателей прибавляется работы в разы. Теряются и грибники, и шишкари, и туристы. Что нужно делать, чтобы этого не произошло, совет от специалистов. Во-первых, не ходить в лес в одиночку. Учитывать погодные условия и одевать подходящую одежду, причем не цвета хаки, в которой сложно найти человека, а в яркую и заметную. Взять с собой полностью заряженный телефон, запас еды на день, воду, спички и нож. И если есть какие-то заболевания – обязательно лекарство. И не забудьте сообщить, куда именно вы идете и когда планируете вернуться. Спасателям можно позвонить по номеру 101 или 112.