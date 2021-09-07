В Красноярском крае от коронавируса скончались 27 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12:00 часов 7 сентября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 107 864 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 381 случай заболевания. Наибольше количество в краевом центре – 68, в Минусинске 34, Лесосибирске – 20, Богучанском районе – 21, Ачинске – 15, Норильске и Канске – по 14.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 33 890 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 705, снято с медицинского наблюдения за – 3 019. Проведено тестов на коронавирус всего 3 543 614, из них за последние сутки 2 229.

Краевой минздрав сообщает, что за весь период в крае 94 404 пациента вылечили (+415 за сутки). 5 326 человек погибли (+27 за сутки). За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 3 543 614 (+2 229 за последние сутки). На 7 сентября привито 1 компонентом – 822 115, завершили вакцинацию – 734 436.