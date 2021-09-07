16 сентября в Красноярске пройдет выставка франшиз

Кира Гофштадт, руководитель и собственник компании «Franch region»

Выставка франшиз – это бесценный опыт и уникальная возможность изучить технологию франчайзинга, познакомиться с российскими концепциями, провести переговоры с представителями известных брендов.

Кира Гофштадт, собственник и руководитель:

— Франчайзинг — это эффективная форма открытия нового бизнеса и расширения имеющегося, а секрет успешного бизнеса — это опыт. Франчайзинг помогает его приобрести, сэкономив годы ошибок.

Выставка предложит посетителям разнообразные франчайзинговые модели, услуги и сервисы. Все необходимое для организации бизнеса в одном месте. Здесь будут представлены самые актуальные франшизы для данной территории:

- франшиза продуктового магазина «Фасоль» от компании Metro Cash & Carry,

- «Гемотест» - франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России,

- «Пицца Синица» - сеть пиццерий из Сибири,

- «Сдэк» - российский оператор экспресс-доставки документов и грузов,

- «Пицца Фабрика» - сеть семейных кафе и пиццерий с доставкой,

- «Фастест» - инновационная сеть точек тестирования,

- Sweb group - первая и единственная франшиза полного комплекса услуг в сфере охраны труда,

- «Инвитро» - сеть лабораторий,

- Star kids - сеть детских модельных и актерских школ и другие.

Опытные спикеры расскажут о том, как начать разработку своей франшизы, упаковать, не допустить типичных ошибок, на чем важно акцентировать внимание, также в рамках Академии Франчайзинга мы поговорим об инструментах для продажи франшизы в РФ, юридических аспектах франчайзинга, маркетинге и продвижении франшизы в интернете, стратегиях при создании управляющей компании и многом другом.

Все эти возможности вызывают большой интерес к выставкам франшиз компании «Franch region».

Генеральный партнер - сеть продуктовых магазинов «Фасоль», специально для посетителей выставки подготовила выгодное предложение на покупку своих франшиз.

Спонсор сессии «Гемотест» – франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России.

Генеральный информационный партнер - медиагруппа «Комсомольская правда».

При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ)

Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН»: http://franch-region.ru

Выставки франшиз в регионах России 2021г.:

Барнаул (5 октября), Беларусь Минск (12 октября), Пермь (9 ноября), Казань (30 ноября) и Санкт- Петербург (14 декабря).