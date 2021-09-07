16 сентября в Красноярске пройдет выставка франшиз

Кира Гофштадт, руководитель и собственник компании «Franch region»
Выставка франшиз – это бесценный опыт и уникальная возможность изучить технологию франчайзинга, познакомиться с российскими концепциями, провести переговоры с представителями известных брендов.
Кира Гофштадт, собственник и руководитель:
— Франчайзинг — это эффективная форма открытия нового бизнеса и расширения имеющегося, а секрет успешного бизнеса — это опыт. Франчайзинг помогает его приобрести, сэкономив годы ошибок.
Выставка предложит посетителям разнообразные франчайзинговые модели, услуги и сервисы. Все необходимое для организации бизнеса в одном месте. Здесь будут представлены самые актуальные франшизы для данной территории:
- франшиза продуктового магазина «Фасоль» от компании Metro Cash & Carry,
- «Гемотест» - франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России,
- «Пицца Синица» - сеть пиццерий из Сибири,
- «Сдэк» - российский оператор экспресс-доставки документов и грузов,
- «Пицца Фабрика» - сеть семейных кафе и пиццерий с доставкой,
- «Фастест» - инновационная сеть точек тестирования,
- Sweb group - первая и единственная франшиза полного комплекса услуг в сфере охраны труда,
- «Инвитро» - сеть лабораторий,
- Star kids - сеть детских модельных и актерских школ и другие.
Опытные спикеры расскажут о том, как начать разработку своей франшизы, упаковать, не допустить типичных ошибок, на чем важно акцентировать внимание, также в рамках Академии Франчайзинга мы поговорим об инструментах для продажи франшизы в РФ, юридических аспектах франчайзинга, маркетинге и продвижении франшизы в интернете, стратегиях при создании управляющей компании и многом другом.
Все эти возможности вызывают большой интерес к выставкам франшиз компании «Franch region».
Генеральный партнер - сеть продуктовых магазинов «Фасоль», специально для посетителей выставки подготовила выгодное предложение на покупку своих франшиз.
Спонсор сессии «Гемотест» – франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России.
Генеральный информационный партнер - медиагруппа «Комсомольская правда».
При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ)
Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН»: http://franch-region.ru
Выставки франшиз в регионах России 2021г.:
Барнаул (5 октября), Беларусь Минск (12 октября), Пермь (9 ноября), Казань (30 ноября) и Санкт- Петербург (14 декабря).