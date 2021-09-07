В Красноярске на рынке нашли опасные персики. Фото: пресс-служба краевого Россельхознадзора

В Красноярске на оптовом рынке нашли персики и нектарины, зараженные карантинными вредителями. Специалисты краевого Россельхознадзора досмотрели в рамках карантинного фитосанитарного контроля более 1000 тонн продукции. Добавим, что сейчас полным ходом идет реализация болгарского перца, винограда, гранат, персиков, слив, бахчевых, яблок – одним словом большого количества фруктов, ягод и овощей, для которых пришло время урожая.

Отобрали 26 подозрительных образцов. Провели экспертизу. В 3-х партиях персиков обнаружили восточную плодожорку. В 2-х партиях – калифорнийскую щитовку. Итого – 9 тонн персиков, которые прибыли в Красноярск грузовыми фурами. Причем фитосанитарные сертификаты на них есть, их выдали в Республике Кыргызстан.

Однако тех, кто допустил ввоз в Красноярск зараженных фруктов, оштрафовали. А персики уничтожили.

В Россельхознадзоре добавили, что восточная плодожорка опасна тем, что повреждает плоды и побеги косточковых растений. Зачастую поврежденность плодов составляет до 90 – 100 %. Это может стать проблемой не только для дачников, которые выращивают плодовые деревья. Но и животных и птиц, которые питаются дикими плодами.