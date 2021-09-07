В Красноярском крае 4 ребенка заболели гименолепидозом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в текущем году зарегистрировано 4 случая заболевания гименолепидозом. Как пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в крае ежегодно регистрируется от 8 до 11 случаев заболевания. Преимущественно болеют дети в возрасте от 4 до14 лет.

Для большинства это название ничего не говорит. Однако последствия заболевания могут быть очень серьезными – от потери веса до проблем с центральной нервной системой. Развивается гименолепидоз при паразитировании в кишечнике человека ленточного гельминта Hymenolepis nana (карликового цепня). Передается, как и большинство паразитов, через грязные руки, игрушки, посуду, дверные ручки, продукты. Основным источником заражения является человек.

Примерно треть случаев заболевания протекает бессимптомно или со слабыми симптомами. При этом ребенок чувствует слабость, быстро утомляется, у него ухудшается память, снижается аппетит и вес, из болевых ощущений – тошнота, изжога, дискомфорт в животе и так далее. А меры профилактики, как в старой пословице: чистота – залог здоровья.